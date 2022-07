المنفي: أهالي تاورغاء جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية الذي نسعى لتحقيقه

ليبيا – تدارس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع القائمين على المجلس البلدي تاورغاء وحكماء وأعيان البلدية أبرز احتياجات في الأخيرة في كافة المجالات.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، قدم القائمون والأعيان شكرهم للمنفي لتعاونه مع البلدية، مع تأكيد دعمهم الكامل للرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية.

وأضاف البيان: إن المنفي جدد دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه، بهدف رأب الصدع وإقرار السلام بين كافة الليبيين.

