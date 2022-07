العربي الجديد: خبراء مال ومصرفيون يحذرون من انقسام جديد في سلطة ليبيا النقدية

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشرته مجلة العربي الجديد القطرية الضوء على مخاوف في دائرة الأوساط المالية الليبية بشأن قرب حدوث انقسام جديد بالمصرف المركزي.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، نقل عن عدد من خبراء المال والمصرفيين تحذيراتهم من اتخاذ أي خطوة من جانب إدارتي المصرف المركزي بمدينة البيضاء والعاصمة طرابلس قد تعيد انقسام السلطات النقدية، مؤكدين أن اقتصاد البلاد لا يحتمل مزيدًا من الأزمات المالية في ظل الإغلاقات النفطية.

ووفقًا للمصرفي معتز هويدي، فإن المصرف المركزي يسير نحو انقسام جديد وتكرار لمشهد العام 2015، مؤكدًا أن أي خطوات تصعيدية بشأن ذلك ستكون لها آثار سلبية على اقتصاد ليبيا، مع زيادة طباعة العملة التي تؤثر على انهيارها محليا مع ارتفاع قياسي للأسعار.

بدوره، أشار المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث إلى أن التصعيد يأتي في إطار تحسين شروط التفاوض لتوفير السيولة للمنطقة الشرقية؛ إذ أنه ووفقًا لاتفاق التوحيد بين شطري المصرف المركزي الذي ترعاه الأمم المتحدة، فإن شطر مدينة البيضاء لا يستطيع طباعة العملة مرة أخرى.

