رؤساء برلمانات عربية يهنئون المستشار صالح بعيد الأضحى

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” عدداً من برقيات التهنئة بمُناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك من عدد من رؤساء برلمانات واتحادات ومجالس عربية.
وتلقى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة من رئيسة الإتحاد البرلماني العربي – رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين ” فوزية بنت عبدالله” وبرقية تهنئة من رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية ” عبدالكريم الدغمي “وبرقية من رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية ” فيصل عاكف الفايز ” كما تلق برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان ” خالد بن هلال بن ناصر المعولي ” ، وبرقية من الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ” فايز الشوابكة “.
وعبر المهنئون، خلال برقيات التهنئة عن خالص التهاني وأعطر التبريكات وأصدق الأُمنيات لرئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وعن أصدق أُمنياتهم لسيادته أن يُعيده الله عز وجل عليه بموفور الصحة والعافية وعلى ليبيا بالتقدم والإزدهار والأمن والإستقرار والسلام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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