الكهرباء: البدء التشغيلي الأولي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي

العنوان – طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء السبت عن البدء التشغيلي الأولي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي.

وأضافت الشركة عبر حسابها في “فيسبوك” أنه سيتم إدخال الوحدة على الشبكة الكهربائية بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات الأولية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أن الوحدة الأولى بالمشروع ستكون بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميغاوات.

يشار إلى أن ليبيا تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الوقود الذي حرم الكثيرين من استعمال البدائل بواسطة مولدات الكهرباء.