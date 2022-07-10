أعضاء النواب: المجلس واجه منذ بداياته تحديات عصيبة ومحاولة إسقاطه مؤامرة

العنوان – طبرق

أكد أعضاء مجلس النواب أن المجلس واجه منذ بداياته تحديات عصيبة موضحًا أنه انبثق عن انتخابات حرة نزيهة.

وأضاف النواب في بيان تلاه النائب علي أبو زريبة أن أعضاء مجلس النواب حملوا على عاتقهم مشروعاً وطنياً

وأوضح أن مجلس النواب انبثق عن إرادة شعبية أفرزت أعضاءً منتخبين دون وصاية خارجية، لافتًا إلى أنه شقّ معركة الوطن ضد قوة ظلامية وتدخلات خارجية سافرة.

واعتبر النواب في بيانهم أن دار الإفتاء تصدّرت دور معارضة مجس النواب ولعبت دورا خطيرا في تعزيز الانقسام.

وأشار إلى أن تسوية الصخيرات لم تحقق نجاحاً يُذكر وعمّقت الأزمة، قائلا :”كلنا نعلم كواليس الرشاوي التي صمتت عنها البعثة الأممية في ملتقى الحوار”.

وذكر النواب أن ملتقى الحوار أخرج مجلسًا رئاسيًا جديًدا لا يختلف عن سابقه إلا في عدد الأعضاء.

وبين أعضاء مجلس النواب أن حكومة الدبيبة خذلت الجميع وفرّطت في إجراء الانتخابات، وأفشلها وفقًا لحكومة العائلة الواحدة وليس كل الليبيين.

وأكد النواب أن حكومة الدبيبة حاولت شراء ذمم الأعضاء بالمال معتبرًا أن محاولة إسقاط مجلس النواب مؤامرة مدفوعة من الداخل والخارج.

وأضاف أن هدف المؤامرة تقوية أطراف بعينها والتربّص بالبرلمان، متعهدًا بتسليم الأمانة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن ليس كما يريدها البعض برلمانية فقط.