كل الطرق مفتوحة..باشاغا يؤكد تولي مهامه من طرابلس قريبًا

العنوان – سرت

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس الأيام القادمة.

وأضاف باشاغا في تصريحات لـ “فرانس برس” أن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة، موضحًا أن انسحابه منها سابقا لمنع إراقة الدماء، دون أن يتخلى عن مهامه في طرابلس.

وأشار إلى أن القوى التي كانت معارضة للحكومة الليبية تغيرت مواقفها وتريدها أن تدخل طرابلس مؤكدًا أنّه سوف يدخلها.

وذكر رئيس الحكومة الليبية، أن المعارضة من بعض القوى التي دفعت لها حكومة الوحدة منتهية الولاية أموالا

وأكد باشاغا أن حكومة الوحدة الوطنية غير شرعية ومنتهية الولاية، لافتًا إلى أنها لم تنجح في تنظيم انتخابات.

ونفى رئيس الحكومة أي صلة بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، مشيرًا إلى أنّه بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي بأن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر عن تصدير النفط.

واستبعد باشاغا سيناريو الحرب الأهلية، محذرًا من الفوضى بسبب المظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح.

ودعا الأمم المتحدة إلى تبنّي حلول تعمل لصالح الليبيين بدلا من الدول التي تتدخل في ليبيا، في وقت تأجج فيه الصراع إلى حد كبير مع التدخلات الخارجية.

وختم بالقول :”تمكنا من تجنب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد، نحن بحاجة إلى حل”.