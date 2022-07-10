70 إصابة خلال ذبح وتقطيع الأضاحي في سرت

العنوان-سرت

استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت 70 حالة إصابة بسكاكين جراء تقطيع لحوم الأضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المستشفى في بيان مقتضب إلى أن الإصابات جرى التعامل معها بالخياطة بالغرز نتيجة التعامل.

وفي سياق متصل استقبل مركز مصراتة الطبي 121 حالة إصابة نتيجة استعمال الأدوات الحادة المستعملة في أعمال ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واستقبل قسم الحوادث والطوارئ بالمركز هذا العدد من حالات الإصابة التي تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة في الفترة الصباحية فقط.

وأشار المركز إلى دخول 3 حالات للعمليات الطارئة نتيجة الاستعمال الخاطئ للأدوات الحادّة، أثناء ذبح الأضاحي.