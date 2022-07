عكاظ: لا بد من حكومة واحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ليبيا – أرجع تقرير تحليلي نشرته صحيفة عكاظ السعودية غياب أي حل سياسي حاسم في ليبيا لعوامل داخلية وأخرى خارجية لا تزال تتلاعب بالمشهد في البلاد.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الداخلي من العوامل يتمثل في غياب انعدام التوافق بين القوى السياسية، في وقت مثلت فيه العوامل الخارجية وجود نفوذ قوي لقوى من خارج الحدود مبينا إن هذا كله قاد بالمحصلة إلى اندلاع التظاهرات الاحتجاجية مؤخرًا.

ونقل التقرير عن الباحث في الشؤون الليبية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام الصحفية المصرية كامل عبد الله تحذيره من مسألة مرور أزمة ليبيا بظروف غاية في الصعوبة، لا سيما في ظل التشابكات والصراعات إذ أثبتت التطورات الأخيرة ذلك.

وأضاف عبد الله: إن هذه التطورات تمثلت في فى فشل الاتفاق على مسودة الدستور في جنيف ومن قبلها القاهرة ما يعني أن إطالة الأمد الزمني لغياب الحلول هو تعقيدا أكبر للأزمة في المجمل لافتًا إلى إدراك الأطراف المنخرطة في الملف الليبي بالداخل والخارج هذا الأمر جيدًا.

وأكد عبد الله أن ما يحدث في الداخل الليبي من شأنه أن يشجع الميليشيات المسلحة والفصائل الإرهابية فضلا عن جماعات الإسلام السياسي بمختلف تنويعاتها على التمسك بالعنف والفوضى من أجل البقاء ولعب أدوار وتأمين مكاسب لنفسها أو لحساب أطراف وقوى خارجية.

وانتقد عبد الله إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبية على عدم تسليم السلطة لحكومة الاستقرار المنتخبة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاآغا، مبينًا إن هذا الأمر تسبب بإثارة المزيد من الجدل الداخلي وحالة انقسام واستقطاب سياسي عميق في المجتمع الليبي.

ونبه عبد الله لمخاطر قيام الدبيبة بشحذ همم مناصريه للتظاهر وتهديده باستخدام القوة العسكرية ضد أي محاولة للاقتراب من المقار الحكومية التابعة له، لكونه يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، محذرًا في ذات الوقت من انحدار الأزمة الليبية بسرع نحو الاشتعال.

وأضاف عبد الله: إن الشارع يأمل في وجود حكومة وحدة وطنية واحدة تضم كفاءات وتتحكم في زمام البلاد؛ لأن وجود حكومتين لن يؤدي إلا لمزيد من استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات فلا يمكن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل وجودهما فهذا يحتاج لسلطة تنفيذية واحدة تسيطر على كامل تراب الدولة.

واختتم عبد الله بالقول: إن الخطر الذي يواجه ليبيا هو عدم وجود حكومة واحدة تستطيع التعامل مع كل الملفات بداية من توفير السلع الغذائية والمرتبات للموظفين التي كانت سببًا في الاحتجاجات الأخيرة، مرورًا بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وصولًا لمواجهة المرتزقة والتيارات الإرهابية التي تحاول التغلغل داخل البلاد.

المرصد – متابعات

The post عكاظ: لا بد من حكومة واحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية