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مركز الامتحانات: 31 يوليو انطلاق اختبارات الشهادة الإعدادية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوحدة الوطنية، أن الامتحانات النهائية لنيل الشهادة الإعدادية  ستنطلق في 31 يوليو الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لمركز الامتحانات في تصريح للأحرار،  اليوم الأحد، إنه تم “إدخال بيانات 119 ألف طالب وطالبة حتى الآن، ممن تقدموا لإجراء الامتحانات”.

وأشار مركز الامتحانات إلى أن “إدخال البيانات، يجري بالتنسيق مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في المناطق”.

ولفت إلى أن “عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي قابل للزيادة”.

وأوضح المركز، أن “الفرق الفنية مازالت تواصل إدخال بيانات الطلبة وتوزيع مقار اللجان الامتحانية”.

 

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مركز الامتحانات

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صحيفة الساعة 24

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