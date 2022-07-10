أبوالغيط يهنئ المنفي بعيد الأضحى

العنوان-طرابلس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر أبوالغيط في برقيته عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات للمنفي، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، وللشعب الليبي الخير والرفاهية، داعيًا الله بأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

وكان قد أدى المنفي صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة تاورغاء، أمس الأحد، واجتمع مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء وأعيان المدينة من أجل الوقوف على احتياجات البلدية في مختلف المجالات.