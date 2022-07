ليبيا – قدمت السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس التهاني للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأعربت السفارة في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد عن أمنياتها في أن يقدم العيد على الليبيين ومعه البركة وزوال الهموم والانقسامات والأزمات عنهم مع الوئام والهدوء والاستقرار.

وتمنت السفارة دوام الخير والسلام والتقدم والازدهار لليبيا وشعبها.

The post سفارة إيطاليا في ليبيا: نتمنى للشعب الليبي زوال الهموم والانقسامات والأزمات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

