نصية: دور الاتحاد الافريقي حيال الأزمة الليبية “متواضع إن لم يكن هزيل”

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن دور الاتحاد الافريقي حيال الأزمة القائمة في ليبيا “متواضع إن لم يكن هزيل”.

وقال نصية في تصريح صحفي، إن ضعف دور الاتحاد الأفريقي “منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض دول الأقليم مساحة أكبر للتدخل في ملف الأزمة الليبية القائمة منذ نحو عقد من الزمان”، معتبرًا أن “جزءًا كبيرًا من الغياب الأفريقي يقع على عاتق الاتحاد الأفريقي،

وأردف أن “استمرار تراجع دور الاتحاد في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم زاد من الهيمنة الغربية على الملف الليبي، ووسع من حجم التدخلات الراهنة من قبل البعثة الأممية ودول إقليمية، في مقابل دور خجول للاتحاد ”

ودعا نصية الاتحاد إلى “إعادة حساباته لاستعادة دوره المفقود في ليبيا والاستفادة من حالة عدم التوافق الدولي والإقليمي حول الأزمة خاصةً في ظل ما يمتلكه من قوة تصويتية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة”

وأوضح أن “علاقة الاتحاد السابقة بالنظام السابق في ليبيا، ربما أدى إلى انعدام ثقة قطاع كبير من الليبيين في تلك المنظمة الإقليمية، وخاصةً في السنوات الأولى التي تلت أحداث 17 فبراير”، لذا كان منطقياً تراجع دوره في الملف الليبي حينذاك، في مقابل تفضيل بعض الأطراف الليبية دور الأمم المتحدة”.