انخفاض في سعر الدولار قبل عطلة عيد الأضحى  

العنوان-طرابلس

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 5.13 دينار، قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.13 دينار يوم الخميس الماضي مقابل 5.14 دينار الأربعاء.

وقبل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، هبط سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار من 5.24 دينار الأربعاء، بينما ثبت الجنيه الإسترليني عند 6.25 دينار.

في حين بقي سعر الدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، والليرة التركية عند 0.33 دينار.

وكانت قد حددت حكومة الوحدة الوطنية، أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة بالدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.