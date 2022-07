باشاآغا: كل الطرق مفتوحة إلى العاصمة طرابلس وسنكون هناك خلال أيام

ليبيا – أجرت وكالة الأنباء الفرنسية مقابلة مع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا بشأن خطواته المقبلة وحكومته فضلًا عن رؤيته العامة حول أوضاع ليبيا الحالية.

المقابلة التي أجرتها الوكالة مع باشاآغا من مقر حكومة الاستقرار في مدينة سرت عبر تقنية “زووم” للتواصل المرئي وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، قال خلالها رئيس الحكومة: “كل الطرق مفتوحة إلى العاصمة طرابلس وإن شاء الله سنكون هناك في الأيام المقبلة”.

وبحسب باشاآغا، فإن تراجعه عن المحاولات السابقة للدخول إلى العاصمة أتى لتجنب إراقة الدماء فيما تلقى منذ ذلك الحين دعوات إيجابية بشأن الوصول إلى طرابلس مضيفًا بالقول: “بعض القوات المسلحة غيرت موقفها وليس لديها ما يمنعنا من الدخول”.

وأضاف باشاآغا قائلًا: “إن القوى التي كانت معارضة تغيرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل، وليست هناك معارضة شديدة فقط من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالا وربما تعم الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة وقادرة على جمعهم وبدء الإصلاح”.

وبين باشاآغا أن حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة باتت اليوم غير شرعية بعد أن انتهى تفويضها وفشلت في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مبينًا أن الشرط الوحيد للتمكن من المضي في العملية الانتخابية هو أن يكون لليبيا حكومة واحدة فقط إذ ليس من المقبول وجود 2 منها.

وأبدى باشاآغا قناعته بعدم إمكانية العودة للحرب رغم تحذيره من الفوضى الناجمة عن التظاهرات الاحتجاجية التي وصفها بالقول: “أعتقد أن هذه المطالب الشعبية مشروعة وأن الاحتجاجات ستستمر بعد العيد ولا وجود لصلة بينها وبين انقطاع التيار الكهربائي بسبب الإغلاقات النفطية وفقًا لحكومة الدبيبة”.

وأشار باشاآغا إلى أنه وبمجرد طمأنة سكان منطقة الهلال النفطي بأن العائدات النفطية لن تذهب إلى الفساد أو السرقة أو إلى أماكن أخرى فسيرفعون الحصار عن الصادرات، داعيًا الأمم المتحدة إلى تبني حلول لصالح الليبيين وليس فقط للدول التي تتدخل في ليبيا.

واختتم باشاآغا قائلا: “لقد نجحنا في تجنب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد إذ يجب أن يكون هنالك حل”.

