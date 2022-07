منظمات دولية تطالب باحترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا – أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية ومقرهما بمدينة جنيف السويرسية بيانًا صحفيًا مشتركًا يتعلق بأوضاع ليبيا.

البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن تعزيز التعاون الفني يمكن أن يكون مفيدًا في بعض البلدان إلا أنه أمر بالغ الأهمية في ليبيا، فمثل هذه الجهود يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة العديد من المهاجرين غير الشرعيين ممن يتعرضون لانتهاكات لا حصر لها في البلاد.

وأضاف البيان: إن هذه الجهود ستساعد في الحد من بعض هذه الانتهاكات عبر تفعيل وتعزيز التعاون الفني مع السلطات والمنظمات المدنية في ليبيا. ناقلًا عن مدير العمليات بالمرصد أنس الجرجاوي قوله: إن تحسين أوضاع هؤلاء ممكن من خلال تقديم المساعدة المتخصصة على مستويين.

وأشار الجرجاوي إلى أن المستوى الأول يتمثل في بناء قدرات الهيئات الوطنية والمؤسسات المدنية ذات الصلة فيما يرتبط ثاني المستويين بتمكين المهاجرين غير الشرعيين قانونيًا وتزويدهم بالمساعدة اللازمة أثناء الاحتجاز من دون تعريضهم للمضايقات الرسمية.

ووفقًا للبيان فإن من مسؤولية هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة تعزيز قدرات مؤسسات حكومية ومنظمات أهلية في ليبيا لاحترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين، وإن هذا قابل للتحقيق من خلال إطلاق أنشطة بناء القدرات ومبادرات التوعية والخدمات الاستشارية التي يمكن أن تحد من الانتهاكات.

وشدد البيان على وجوب تطوير الرقابة على مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مع أهمية إنشاء آليات محاسبة مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب وخلق هيئة مختصة لمواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ترجمة المرصد – خاص

