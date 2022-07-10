التير: سيتم التحقيق مع بعثة حج الخطوط الجوية بسبب أزمة تأشيرة الدخول للسعودية

أكد مدير مكتب الإعلام الخطوط الجوية الليبية صابر التير، أن “الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة هي الجهة الموكول لها توفير التأشيرات الخاصة بالحج”.

وقال التير، في تصريح صحفي، إن هناك “عقد مبرم بينها وبين الخطوط الليبية، وينص العقد على إلزام الهيئة توفير تأشيرة لبعثة الخطوط الليبية في حدود عشرة أشخاص”.

وتابع؛ أن “بعثة الحج التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية التي لم تتحصل على تأشيرة دخول للسعودية وكبدت الشركة غرامات مالية تم تحويلها للتحقيق”.

وأردف أن “الموظفين الذين استقلوا طائرة الخطوط الليبية وتوجهوا إلى السعودية هم من ضمن بعثة الحج التابعة للشركة”.

ولفت إلى أنهم “لم يتحصلوا على التأشيرة التي كان من المفترض أن توفرها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، حيث أنها تأخرت ولم يتم تجهيز التأشيرات”.

واعتبر “التير” أن “مواقع التواصل الاجتماعي نقلت نبأ تكبيد شركة الخطوط الجوية الليبية غرامات مالية بشكل بشكل مغلوط وبدون دراية ولا تواصل مع الخطوط الليبية”.