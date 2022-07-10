شلوف: اهتمامات دول أفريقيا في ليبيا باتت منحصرة في ملف الهجرة غير الشرعية 

أكد جمال شلوف، الباحث الليبي، إن”اهتمامات الدول الأفريقية في ليبيا باتت منحصرة فقط في ملف المهاجرين غير النظاميين من دول الجنوب الأفريقي، وما قد يتعرضون له من انتهاكات، وهو ما تترجمه وتبرزه أغلب احاطتهم لمجلس الأمن وتصريحاتهم بشكل عام”.

وقال شلوف في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن “الحديث عن التهميش ليس أكثر من محاولة لتبرير الابتعاد الأفريقي عن الملف الليبي”.

وتابع؛ أن “دول الاتحاد فشلت في الوصول مؤخراً لتوافق فيما بينها حول ترشيح ودعم شخصية أفريقية لتولي منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا”.

واعتبر شلوف أن “العجز عن التوافق ودعم شخصية أفريقية لترأس البعثة الأممية في ليبيا، أجهض إمكانية تحولهم للاعب فاعل بالمشهد الليبي، وهذه ليست الفرصة الأولى التي يضيعها الاتحاد”.

وأضاف أنه رغم انشغال أغلب دول الاتحاد بنزاعات داخلية وأوضاع اقتصادية صعبة، إلا أن السبب الرئيسي لتراجع دور الدول الأفريقية؛ يعود لارتهان قرارها لدول أوروبية والولايات المتحدة في ظل ما يربطهم من علاقات وشراكات اقتصادية”.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش، من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا نهاية العام الماضي، تشهد أروقة المنظمة الأممية سجالات حول الشخصية التي سيتم تكليفها، وسط اعتراضات من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ترشح شخصية أفريقية.