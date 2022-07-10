عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن عقيلة صالح «طالب بالتحقيق العاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن».

عقيلة صالح يطالب بإعلان نتائج التحقيقات

وأضاف أن رئيس مجلس النواب يطالب الجهات المخاطبة «بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء لمحاسبتهم، وإعلان نتائج التحقيقات للشعب».

وتشهد أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة تفاقمًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي كانت أحد دوافع الحراك الاحتجاجي الذي اندلع مطلع الشهر الجاري، للاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

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وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: «أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت»، معتبرا أن جزءًا مهمًا من الأزمة يرجع إلى عدم إجراء عمليات صيانة للشبكة والمحطات، قائلا إن «الكهرباء استنفدت أموالاً كثيرة خلال العشرين سنة الماضية دون أي اهتمام بالصيانة».