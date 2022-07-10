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باحثة سياسية: الاتحاد الأفريقي غير مؤهل لقيادة أي تسوية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة أميرة عبد الحليم، أن “الاتحاد الأفريقي غير مؤهل لقيادة أي تسوية سياسية في ليبيا”.

وقال “عبد الحليم” في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط،  إنه “رغم نجاح دور الاتحاد الأفريقي في بعض قضايا القارة، لكن في ظل انشغاله الراهن بالكثير من المبادرات التنموية لمحاربة الفقر وتصديه لانتشار السلاح والإرهاب بمنطقة الساحل فقد لا يتفرغ لمتابعة أي طرح أو مبادرة خاصة به بشأن الأوضاع في ليبيا”.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الليبية دائماً حاضرة على جدول أعمال أغلب قمم الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مدار السنوات الأخيرة، وينعكس ذلك في البيانات الختامية التي تطالب بخروج المرتزقة من البلاد، وإجراء انتخابات عامة.

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الاتحاد الأفريقي

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صحيفة الساعة 24

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