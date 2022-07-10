عاجل| رئيس مجلس النواب يُطالب بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة والنقص الحاد في الوقود

القبة 10 يوليو 2022 (وال)- طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار إنقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود الأمر الذي ترتب عليه زيادة مُعاناة المواطن.

كما طالب عقيلة النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق. (وال) إ م

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