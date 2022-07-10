السفيرة وحيدة العياري: ليبيا ليست مضمار سباق حتى تطرح كل مجموعة مبادرة

أكدت السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا، إن “ليبيا ليست مضمار سباق حتى تطرح كل مجموعة مبادرة، ولا توجد منافسة حول من سيكون قادرا على حل الصراع”.

وقالت «العياري» في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن “المجموعة الدولية عليها التعامل مع الملف الليبي بصوت واحد”، مستنكرة ما يتردد عن أن الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء رهينة لدى الدول الغربية والكبرى.

وتابعت: أن “الهدف الرئيسي لتأسيس الاتحاد هو ضمان استقلالية القرار”، منوهة إلى دول الجوار الأفريقي، والدول الأوروبية تتضرر مما يحدث في ليبيا من تواجد للمرتزقة والسلاح والهجرة غير المشروعة”.

وأشارت «العياري» إلى أن “القضية الليبية كانت حاضرة منذ 2011 على طاولة الاتحاد”، لافتة إلى أن “اهتمامه بقضية المهاجرين يأتي كونها مسألة إنسانية بحتة.

وختمت «العياري» موضحة أن الاتحاد الأفريقي في الوقت الراهن “يركز على المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي القائم والذي تبنته المجموعة الدولية في برلين 1″، لافتة إلى أن “اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة، وسيقوم الليبيون أنفسهم بتحديد أجندته كونه مؤتمراً ليبياً برعاية أفريقية”، مرجحة أن “يكون مساراً تكميلياً حال فشل المسار الراهن”.