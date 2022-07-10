بايدن: لابد من معالجة أزمة الجمود السياسي في ليبيا

أكد الرئيس الأمريكي ” جو بايدن “، ضروة معالجة أزمة الجمود السياسي في ليبيا ضمن عدة ملفات عده تحديا لإدارته، كالملف النووي الإيراني، والحرب السورية.

وقال بايدن في مقال نشرته صحيفة الـ ” واشنطن بوست ” ، إنه سيعمل خلال زيارته المنتظرة للسعودية ومنطقة الشرق الأوسط، خلال المدة القادمة على إيضاح مدى أهمية إحراز تقدم في هذه الملفات لقادة المنطقة.

كما أوضح بايدن أن وجود شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا سيعود بالفائدة على الأمريكيين، لافتا إلى أهمية الموارد الحيوية التي تتمتع بها المنطقة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا