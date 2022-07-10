الدبيبة: السلطات تحمي من يعبر عن رأيه بطريقة سلمية أما إحراق الممتلكات فهو مرفوض تمامًا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود وهذا أمر طبيعي وصحي»، لكنه استدرك بأن «الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها».

كما شدد الدبيبة، في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة، على أن «السلطات في الدولة تحمي من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية. أما إحراق الممتلكات العامة والخاصة فهو مرفوض تمامًا»، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها جمعة الغضب الجمعة قبل الماضية، الأول من يوليو الجاري.

وتابع الدبيبة وفق الفيديو الذي بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»: «لن أسمح بالعبث بمبنى بلدية مصراتة الذي أتحدث منه أو بغيره، والأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع وممتلكاته وممتلكات الدولة، وسنتصدى لمن يريد أن يعبث بهذه المقدرات».