أمن طرابلس: مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين جراء حادث سير

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين جراء حادث سير بطريق 11 يونيو جراء السرعة الزائدة.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن حادث سير وقع في ساعات الصباح الأولى من اليوم ، بطريق 20 رمضان (11يونيو ) نتيجة السرعة المفرطة لسائق سيارة هونداي ازيرا فقد على إثرها السيطرة على عجلة القيادة مما أدى لدخوله عكس الاتجاه الآخر واصطدامه بشجرة وحائط.

وبين ضابط التحقيق بقسم مرور سوق الجمعة نقيب عبد المهيمن القذافي أن الحادث أدى إلى مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين بإصابات بين المتوسطة والخطيرة