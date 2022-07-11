عقيلة صالح: لابد من التحقيق في أزمة الكهرباء وإحالة المسؤولين للمحاكمة

طالب رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح”، النائب العام الصديق الصور، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن رئيس البرلمان شدد على ضرورة الوقوف على أسباب النقص الحاد في توفر الوقود الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن.

وطالب عقيله صالح، المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب، وفقا لبليحق.