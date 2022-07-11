ليبيا الان

مصدر مسؤول لـ«الساعة24»: الحداد كلف «البقرة» بالسيطرة على معسكر «النعام» وطرد «التاجوري»

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد مصدر مسؤول لـ«الساعة24»، بأن رئيس الأركان بالمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، كلف بشير البقرة بالسيطرة على معسكر النعام في منطقة عين زارة، وطرد هيثم التاجوري منه.

فيما أقدمت مليشيا «اللواء 777» بقيادة هيثم التاجوري على الاحتشاد في منطقة عين زارة بعد اقتحام «البقرة» معسكرهم والسيطرة عليه.

وانتشرت قوات ما تعرف بـ«اللواء 51» مُشاة في معسكرات النعام، كما تمركزت داخلها بالكامل، كما انتشرت في منطقة الباعيش وخلة فارس والجدادعة وما حولها.

وأكد المصدر، أن تلك القوات التابعة للبقرة تتحرك وفق أوامر الصادرة من رئيس أركان المنطقة الغربية.

الوسوم

البقرة الحداد السيطرة على معسكر «النعام» طرد «التاجوري» مصدر مسؤول

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك