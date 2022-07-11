مصدر مسؤول لـ«الساعة24»: الحداد كلف «البقرة» بالسيطرة على معسكر «النعام» وطرد «التاجوري»

أفاد مصدر مسؤول لـ«الساعة24»، بأن رئيس الأركان بالمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، كلف بشير البقرة بالسيطرة على معسكر النعام في منطقة عين زارة، وطرد هيثم التاجوري منه.

فيما أقدمت مليشيا «اللواء 777» بقيادة هيثم التاجوري على الاحتشاد في منطقة عين زارة بعد اقتحام «البقرة» معسكرهم والسيطرة عليه.

وانتشرت قوات ما تعرف بـ«اللواء 51» مُشاة في معسكرات النعام، كما تمركزت داخلها بالكامل، كما انتشرت في منطقة الباعيش وخلة فارس والجدادعة وما حولها.

وأكد المصدر، أن تلك القوات التابعة للبقرة تتحرك وفق أوامر الصادرة من رئيس أركان المنطقة الغربية.