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المنفي يتلقى برقية تهنئة من الرئيس التركي بمناسبة عيد الأضحى

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التركية، “رجب طيب أردوغان”، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر خلالها عن تمنياته وشعبه بدوام الصحة والسعادة للسيد الرئيس، وللشعب الليبي بالسلام والرفاهية

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صحيفة الساعة 24

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