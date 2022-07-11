المنفي يتلقى برقية تهنئة من الرئيس التركي بمناسبة عيد الأضحى

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التركية، “رجب طيب أردوغان”، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر خلالها عن تمنياته وشعبه بدوام الصحة والسعادة للسيد الرئيس، وللشعب الليبي بالسلام والرفاهية
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صحيفة الساعة 24
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
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