اقعيم: سنحاسب المتورطين في افتعال أزمة الوقود

شن وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم العبدلي”، جولاتٍ تفتيشيةٍ مُفاجئة داخل مُستودعات شركة البريقة النفطية برأس المنقار للاطّلاع على كشُوفات التوزيع الرسمية على محطّات الوقُود بمدينة بنغازي وكمّياتها بالتفصيل.

وبحسب بيان صادر عن اقعيم، فإنه زار أيضًا عددًا مِن محطات الوقُود في المدينة وأصدر تعليماته بزيادة حِصة بعضها بسبب الإزدحام الشديد ووجّه بتشغيلها بكامل قُدرتها التشغيلية وفتح أبوابها للمُواطنين طيلة 24 ساعة.

كما ألزم اقعيم، أصحاب المحطات بتوفير مولد كهربائي وكاميرات مراقبة، مؤكدا أن القانون سيحاسب كل من له يد لافتعال هذه الأزمة بإطفاء مضخات البنزين رغم توفره بداخلها.

وشدد افعيم، على أن الأزمة مفتعلة، فالوقود والغاز والديزل متوفر بكميات كبيرة في المستودع، وهناك محطات تغلق مضخاتها عمدًا رغم وفرة الوقود لديها وسناحسبها، متابعا:” وجهنا بزيادة حصص بعض المحطات و إلزامها بالعمل 24/24 وتركيب مولدات”.

كما كلف الوكيل قوة أمنية لتأمين المواطنين ومحطات الوقود ومساعدتهم وتسهيل عمل كامل محطات الوقد بالمدينة، مُبارِكًا فضل هذه الأيام سائلًا الله عزّ وجلّ أن يُلحقها بانفراجة كاملة لكل الأمور المُتعثّرة في البلاد بما فيه الخير للوطن والمُواطن الليبي .