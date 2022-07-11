حكماء وأعيان ليبيا: نطالب الرئاسي بإصدار قرار ينهي عمل مجلسي النواب والدولة

طالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا المجلس الرئاسي لاتخاذ خطوة جريئة وإصدار قرار ينهي عمل مجلس النواب والدولة وإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات التشريعية.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأحد، شدد فيه على أهمية المصالحة الوطنية، موضحاً بأنها خيار لا بديل عنه لوحدة الصف ورأب الصدع ولم الشمل “بقانون العدالة الانتقالية وجبر الضرر”، مؤكداً على أن التوجه الفوري لإجراء انتخابات برلمانية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية.

كما أدان البيان إغلاق الموانئ النفطية، وطالب بتحييد قطاع النفط والغاز عن الصراعات والتجاذبات السياسية “والمصالح الجهوية”، محملاً مسؤولية الانسداد السياسي إلى” بعض الأطراف”، دون أن يسميها.

وقدم المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا في بيانه بالتهنئة بعيد الفطر المبارك من الشعب الليبي والعالم الإسلامي