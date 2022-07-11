طبيب ليبي زائر يجري 4 عمليات دقيقة في مستشفى بن سينا

أجرى استشاري طب وجراحة العظام عبدالله اطبيقة أربع عمليات دقيقة في جراحة العظام بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت.

وشارك في إجراء العمليات مع الطبيب الزائر من ألمانيا، طاقم أطباء بالمستشفى هم أسامة العود وناصر الحفظي وعبدالله العواي.

وقال اطبيقة، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إن العمليات شملت «إطلاق أربطة مفصل» لأحد المرضى، و«إصلاح أربطة وزرع عظم لمفصل الكتف» لمريض آخر يعاني من خلع الكتف المتكرر، وأيضا إجراء عملية إزالة كيس زلالي أمام عظمة الرضفة لمريض ثالث، مؤكدا أن جميع الحالات بصحة جيدة.