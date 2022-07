الشرق الأوسط تستطلع آراء سياسية بشأن انحسار دور الاتحاد الإفريقي في ليبيا

ليبيا – نقل تقرير تحليلي عن ساسة ليبيين انتقادهم لانحسار دور الاتحاد الإفريقي في ليبيا، وهو ما منح البعثة الأممية وبعض دول الجوار مساحة أكبر للتدخل في الأزمة.

التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط وتابعته صحيفة المرصد، أشار لرؤية عضو مجلس النواب عبد السلام نصية المتمحورة حول تحمل الاتحاد العبء الأكبر لهذا الانحسار، مبينًا أن العلاقات الإفريقية الوطيدة مع ليبيا قبل العام 2011 خلفت حالة من انعدام الثقة في هذه المنظمة الإقليمية لدى قطاع كبير من الليبيين.

وأضاف نصية: إن هذا ما حدث في السنوات الأولى بعد العام 2011 مثل تراجعًا منطقيًا في حينها للدور الإفريقي، ففي ليبيا تتواجد فيها أطراف تفضل دور الأمم المتحدة عليه. مبينًا أن استمرار غياب الأفارقة عن مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم زاد من الهيمنة الغربية على الملف الليبي.

وتابع نصية: إن هذا الغياب وسع من حجم التدخلات الراهنة من قبل البعثة الأممية ودول إقليمية في مقابل دور خجول للاتحاد الإفريقي داعيا الأخير إلى إعادة حساباته لاستعادة دوره المفقود والاستفادة من حالة عدم التوافق الدولي والإقليمي حول الأزمة، لا سيما وأن للأفارقة قوة تصويتية كبيرة بالأمم المتحدة.

بدوره عد رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث جمال شلوف الحديث عن التهميش ليس أكثر من محاولة لتبرير الابتعاد الإفريقي عن الملف الليبي، بعد أن فشلت دول اتحاد القارة السمراء في الوصول مؤخرًا لتوافق فيما بينها حول ترشيح ودعم شخصية إفريقية لتولي منصب المبعوث الأممي.

وأكد شلوف أن العجز عن التوافق ودعم شخصية إفريقية لترأس البعثة الأممية أجهض إمكانية تحول الأفارقة إلى لاعبين فاعلين بالمشهد، في فرصة ضائعة ليست الأولى من نوعها لدول اتحاد إفريقيا، مبينًا تفهمه لما يطرحه بعض المراقبين بشأن انشغال أغلب هذه الدول بنزاعات داخلية وأوضاع اقتصادية صعبة.

وتابع شلوف: إن السبب الرئيسي لتراجع دور الدول الإفريقية يعود لارتهان قرارها لدول أوروبية والولايات المتحدة في ظل ما يربطها من علاقات وشراكات اقتصادية. لافتًا إلى أن اهتمامات الأفارقة في ليبيا باتت منحصرة فقط في ملف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب القارة السمراء.

وأضاف شلوف: إن الاهتمام ينحصر في ما يتعرض له هؤلاء له من انتهاكات؛ إذ ظهر هذا بشكل واضح من خلال إحاطات الدول الإفريقية وتصريحاتها بشكل عام في مجلس الأمن الدولي في وقت تحدث فيه التقرير عن رأي الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أميرة عبد الحليم.

واستبعدت عبد الحليم أن يكون الاتحاد الإفريقي مؤهلًا لقيادة أي تسوية سياسية رغم نجاح دوره في بعض القضايا مبينة، إن انشغاله بالكثير من المبادرات التنموية لمحاربة الفقر وتصديه لانتشار السلاح والإرهاب بمنطقة الساحل يجعله غير متفرغ لمتابعة أي طرح أو مبادرة خاصة به بشأن الأوضاع في ليبيا.

من جانبها رفضت السفيرة وحيدة العياري الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في ليبيا أن يتم تصوير الأمر بكونه حالة من التنافس بين منظمتها ودول غربية كبرى بشأن من سيكون قادرًا على حل الصراع؛ لأن البلاد ليست مضمار سباق لتطرح كل مجموعة مبادرة.

وأضافت العياري قائلة: “إن المجموعة الدولية عليها التعامل مع الملف الليبي بصوت واحد واستنكر ما يتردد عن أن الاتحاد الأفريقي ودوله رهينة لدى الدول الغربية والكبرى، فالهدف الرئيسي لتأسيس الاتحاد هو ضامن استقلالية القرار ودول الجوار الإفريقي والأوروبي تتضرر مما يحدث في ليبيا”.

وتابعت العياري: “هذا الضرر يتمثل في تواجد للمرتزقة والسلاح والهجرة غير الشرعية والقضية الليبية كانت حاضرة منذ 2011 على طاولة الاتحاد واهتمامه بقضية المهاجرين يأتي لكونها مسألة إنسانية بحتة ونحن نركز على المصالحة الوطنية ودعم المسار السياسي القائم الذي تبنته المجموعة الدولية في برلين 1”.

ولفتت العياري إلى أن اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة على أن يقوم الليبيون أنفسهم بتحديد أجندته كونه ليبيًا برعاية إفريقية، مرجحة أن يكون هذا المؤتمر مسارًا تكميليًا في حال فشل المسار الراهن.

