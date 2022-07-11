النعّاس: فرنسا تعمل على منع الإسلام من العودة إلى تونس بواسطة «قيس سعيّد»

زعم محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن فرنسا تعمل على منع الإسلام من العودة إلى تونس بواسطة قيس سعيّد، بحسب تعبيره.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: المشهد التونسى شديد الخطورة. فرنسا تضرب بشدة وعمق فى تونس، والهدف غير المعلن هو منع الإسلام من العودة إلى المشهد التونسى بعد أن تهاوى أو يكاد الصرح العلمانى المتطرف الذى أسسه عميلهم المخلص الحبيب أبو رقيبه خلال القرن الماضى”، وفقا لقوله.

وأضاف “الأسئلة التي تطرح نفسهأ بقوة هي: هل ستنجح فرنسا في ذلك؟، وهل ستضطر إلى ارتكاب مجزرة وحشية كالتي ارتكبتها خلال العشرية السوداء فى الجزائر والتي راح ضحيتها حوالي 200 ألف جزائري مسلم بواسطة جنرالات الجيش الجزائري الذين تربوا في فرنسا؟”، على حد وصفه.

وتابع “هل سيلعب قيس سعيد بورقة الجيش التونسي فى نهاية المطاف؟ لا شك أن المشهد خطير جدا ومفتوح على جميع الاحتمالات”، بحسب قوله.