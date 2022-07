تقرير بريطاني: نظام “المستفيد” الأميركي في ليبيا نسخة معدلة للنفط مقابل الغذاء في العراق

ليبيا- تحدث تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية عن محاسن ومساوئ برنامج “مستفيد” الأميركي لمراقبة العوائد المالية للنفط في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مصامينه صحيفة المرصد اتهم سفير واشنطن مبعوثها الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند بالسعي عبر هذا البرنامج لحرمان الدولة الليبية من حقها السيادي المتمثل بحرية استخدام عائداتها المالية المتأتية من تصدير النفط الممثلة للمصدر الوحيد للدخل في البلاد.

وأضاف التقرير: إن هذا البرنامج “الغامض” ذهب لأبعد من الهدف الذي تم اقتراحه من أجله المتمثل بنزع سلاح النفط من الصراع وتوزيع عائداته المالية بالتساوي بين الليبيين من خلال آلية موحدة لتجنب أي تعليق للإنتاج النفطي. مبينًا أن تنفيذ “مستفيد” سيجرد الدولة ومؤسساتها السيادية من حرية التعامل مع العوائد.

وتابع التقرير: إن هذه المؤسسات تتمثل في المصرف المركزي وديوان المحاسبة وغيرها، مشيرًا إلى أن أي حكومة حالية أو مستقبلية لن تكون حرة في تخصيص موازنتها حتى يتم تسوية النزاع في ليبيا بالكامل من خلال هذا البرنامج الممثل لنسخة معدلة من برنامج “النفط مقابل الغذاء” السابق في العراق.

وانتقد التقرير هذا البرنامج لتحوله في النهاية لأداة بيروقراطية شديدة الفساد أفقرت العراقيين بشكل أكبر وجعلتهم عاجزين عن تحمل تكاليف الغذاء والدواء، موضحًا أن “مستفيد” يفتقر إلى الوضوح وإن تم الإشارة لكونه سينفق بإشراف أممي وأوروبي وأميركي وإقليمي وليبي على الضروريات في البلاد.

وتابع التقرير: إن البرنامج سيتضمن مراجعة حسابات الدولة الليبية من قبل طرف ثالث من المحتمل أن يكون شركة محاسبة مستقلة وهو أمر غير قانوني بموجب القوانين الحالية في ليبيا. مشيرًا إلى أن الهدف المعلن نبيل وهو حرمان الميليشيات المسلحة من دعمها وابتزازها للسلطات المتعاقبة.

وأوضح التقرير أن هذا الهدف النبيل يخفي وراءه تسليم موارد الدولة الليبية للقوى الأجنبية المتسببة بكافة مشاكل ليبيا وبيعًا محتملًا لصالح أي سياسي ينخرط بالفكرة وسببًا في تقسيم البلاد عبر استمرار التدخل المرفوض في شؤونها من غالبية الليبيين منذ 2011، ما يعني أن “مستفيد” لن ينهي الصراع وسيقوض ما تبقى من السيادة.

ترجمة المرصد – خاص

