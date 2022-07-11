الحبيب الأمين: نعم لانتخابات برلمانية فقط

طالب وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، بضرورة المشاركة في المظاهرات التي دعا لها البعض يوم الجمعة المقبل في طرابلس بهدف الضغط لإقامة انتخابات برلمانية فقط.

وقال الأمين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعليقا على الدعوة التي دعا لها البعض للتظاهر بهدف إقامة انتخابات برلمانية فقط: “هذه هي المطالبة الجامعة والحقوق الواجب افتكاكها قبل أن تجرد هذه المجالس المعمرة الليبيين من حق التعبير والتغيير السلمي”، بحسب تعبيره.

وأضاف “بألسنتهم وقلوبهم إلى أيديهم طالما هناك من لا يسمع ولا يتعظ ولا يفهم ولازال يراوغ ويخادع الشعب. نعم فقط لانتخابات برلمانية”، وفقا لقوله.