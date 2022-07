وكالة الأنباء الفرنسية تسلط الضوء عل إرتفاع أسعار المواشي في ليبيا

ليبيا – واكب تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية احتفال الملايين في جميع دول العالم بضمنها ليبيا ومصر وكينيا واليمن وأفغانستان بحلول عيد الأضحى.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاحتفالات بـ”عيد نحر الأضاحي” تمثل مناسبة مبهجة في الدول التي يمثل فيها الطعام سمة مميزة، مبينًا أنها تتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة الكثيرين على تحمل التكلفة المرتفعة للمواشي.

ووفقًا للتقرير وصلت أسعار الأغنام في ليبيا إلى أكثر من ألفين و100 دينار ، ما جعل المواطنين متخوفين من الشراء، ناقلًا في ذات الوقت عن صبري الهادي قوله: إن الأسعار جنونية في وقت أرجع فيه التقرير هذا لارتفاع أسعار كلف الأعلاف على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ترجمة المرصد – خاص

