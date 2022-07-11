السنوسي: عدد سكان ليبيا 7 ملايين ومن يتقاضون أجوراً وإعانات 9 ملايين

أعرب أحمد السنوسي، الصحفي والإعلامي الاقتصادي، عن اندهاشه بشأن تلقي 9 ملايين شخص في ليبيا، أموالاً من الدولة في صورة إعانات وأجور ودعم، بينما عدد السكان 7 ملايين.

كتب قائلًا على فيسبوك: “عدد من يتلقون مرتبات او منح في ليبيا: موظفين عموميين 2.4 مليون موظف، موظفين في شركات عامة 400 الف موظف، علاوة الاطفال 3.2 مليون طفل، علاوة الزوجة و المرأة غير العاملة 2.4، ضمان اجتماعي 400 ألف، تضامن اجتماعي 400 الف، والمجموع 9 مليون، في حين عدد سكان ليبيا يقولو سبعة مليون ولا ثمانية، لكن اللي يقبضو منها تسعة، قلت خلي نعيد عليكم قبل ما تولو عشرين ولا ثلاثين مليون” وفق تعبيره.