ليبيا – قال المصرفي معتز هويدي إن المصرف المركزي يسير نحو انقسام جديد وتكرار مشهد عام 2015.

هويدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن أي خطوات تصعيدية بشأن الانقسام ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد مع زيادة طباعة العملة التي تؤثر على انهيار العملة المحلية مع ارتفاع قياسي للأسعار.

The post هويدي: المركزي يسير نحو انقسام جديد وتكرار مشهد عام 2015 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

