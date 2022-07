مصدر من شركة البريقة: نعمل على توزيع الوقود للمدن الشرقية من مستودعات رأس المنقار

ليبيا – أكد مصدر مسؤول من إدارة شركة البريقة بالمنطقة الوسطى والشرقية، وصول 25 شاحنة بحمولة تقارب المليون لتر من الوقود إلى طبرق قادمة من مدينة بنغازي.

المصدر وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الشركة تعمل على توزيع الوقود للمدن الشرقية من مستودعات رأس المنقار ببنغازي، دون التسبب في أي أزمة لأي مدينة أخرى، بالتعاون مع شركات التسويق المختلفة لضمان سرعة التوزيع.

كما أشار المصدر إلى أن نية شركة البريقة استحداث مرسى جديد بدلًا من مرسى طبرق الحالي الذي يعاني من تهالك بنيته التحتية.

