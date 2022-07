ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن تحديد مصير السلطة التنفيذية حاليًا يتوقف على الخروج من الانسداد القانوني والدستوري لإنشاء قاعدة دستورية.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن إنشاء القاعدة الدستورية يجب أن يجرى على أساسها الانتخابات أو طرح مشروع الدستور للاستفتاء.

The post معزب: إنشاء القاعدة الدستورية يجب أن تجرى على أساسها الانتخابات أو طرح مشروع الدستور للاستفتاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية