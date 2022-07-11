عقيلة يطالب بالتحقيق في أزمتي الكهرباء والوقود

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قال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المستشار عقيلة صالح، طالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء والنقص الحاد في توفر الوقود.

وأضاف بليحق، أن عقيلة طالبهم بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.

وتشهد ليبيا منذ أكثر من شهر انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تستمر في أغلب الأحيان إلى 7 ساعات يوميا.

ومنذ عدة أيام شهدت العديد من المناطق في شرق ليبيا وأبرزها بنغازي أزمة حادة في الوقود، تزامنت مع حلول عيد الأضحى المبارك.