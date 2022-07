المركز الوطني للامتحانات: امتحانات الشهادة الإعدادية ستنطلق في الـ 31 يوليو الجاري

ليييا – أكد المركز الوطني للامتحانات بحكومة تصريف الأعمال، إدخال بيانات 119 ألف طالب وطالبة حتى الآن، ممن تقدموا لإجراء الامتحانات النهائية لنيل الشهادة الإعدادية التي ستنطلق في 31 يوليو الجاري.

المكتب الإعلامي للمركز وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد، قال: إن الفرق الفنية ما زالت تواصل إدخال بيانات الطلبة وتوزيع مقار اللجان الامتحانية.

وأشار مركز الامتحانات إلى أن إدخال البيانات يجري بالتنسيق مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في المناطق، قائلًا: “إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي قابل للزيادة”.

