المنفي يتلقى برقية تهنئة من الرئيس التركي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب أردوغان بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن تمنياته وشعبه بدوام الصحة والسعادة للمنفي وللشعب الليبي بالسلام والرفاهية.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، برقية تهنئة من رئيس تونس، قيس سعيّد قال فيها “أتوجه إلى فخامتكم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن الشعبي التونسي بأخلص التهاني وأصدق التمنيات، متمنياً موفور الصحة لكم، وللشعب الليبي بدوام الاستقرار والنماء، مجدداً حرصه التام على العمل سوياً من أجل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين، والارتقاء بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين”