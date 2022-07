التير: موظفون من الخطوط الليبية توجهوا إلى السعودية ضمن بعثة الحج لكن لم يتحصلوا على التأشيرة

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية صابر التير إن الموظفين الذين استقلوا طائرة الخطوط الليبية وتوجهوا إلى السعودية هم من ضمن بعثة الحج التابعة للشركة.

التير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن الموظفين لم يتحصلوا على التأشيرة التي كان من المفترض أن توفرها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

