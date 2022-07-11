الفارسي: إذا كانت أزمة البنزين مفتعلة فتتحملها الأجهزة الأمنية

دعت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى سرعة إيجاد حل لأزمة المحروقات، ووقف التهريب.

كتبت أم العز على فيسبوك: “إذا كانت أزمة البنزين والمحروقات مفتعلة، وهناك إثبات لشبهة التهريب، من قبل سائقي نقلها؛ فعلينا أن نحمل مسئولية ذلك للجهات الأمنية والرقابية قبل الجميع، فهذه أفعال إجرامية وتهدد الآمن والسلام المجتمعي”.

وتابعت: “عليهم الحزم في المواجهة لكي لا تتحول الي ظاهرة تضاف الي غيرها من الظواهر المدمرة التي باتت تسيطر علي حياتنا”.