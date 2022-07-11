باشاغا يكلف لجنة بمهام البحث والتقصي في أزمة الوقود والكهرباء

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارا يقضي بتشكيل لجنة تكلف بمهام البحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء.

وبحسب القرار رقم 14 لسنة 2022 يؤذن للجنة بالتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لوضع الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة وتلافيها بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطن مستقبلا.

وبموجب القرار تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى حين زوال أسباب تشكيلها وعليها تقديم تقارير يومية بنتائج أعمالها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء وللجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به للقيام بمهامها الموكلة إليها.

وتتألف اللجنة من وزير الكهرباء عوض البدري وممثل عن وزارة الداخلية فرج اقعيم وممثل عن شركة البريقة لتسويق النفط عبد الرحمن العبيدي وممثلا عن شركة الخليج للنفط صلاح عبد الكريم وممثل عن جهاز الطارق للاستثمار جبريل خليفة وممثل عن شركة البريقة لتسويق النفط علي الحوتي.