حسني بي: الديزل والبنزين يسرق ويهرب.. والحل استبدال دعم الوقود بالدعم النقدي

ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي على الأنباء المتداولة عن انقطاع الديزل عن بعض المستشفيات مما يتعذر معه استقبال حالات من المرضى لانقطاع التيار الكهربائي ولعدم إمكانية تشغيل المولدات الاحتياطية.

بي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “الديزل والبنزين يسرق ويهرب و2000% فارق سعر”.

ورأى أن حل الأزمة يتم باستبدال دعم الوقود بالدعم النقدي.

