مجلس حكماء مرزق: نحذر مهجّرينا من “العودة العشوائية”

حذر مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق، أهالي المدينة المهجرين، من ترويج الشائعات عبر الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهد ف تعزيز عودة العشوائية.

وقال مجلس الحكماء، في بيان له، اليوم الإثنين:” أهلنا مهجري مدينة مرزق الصابرين الثابتون على الحق، في الوقت الذي نثمن فيه الخطوات المباركة للقوات المسلحة العربية الليبية بتأمين المدينة، نؤكد أننا نؤيدها وندعمها وندفع بأبنائنا ليكونوا جزءًا من منظومتها الوطنية”.

وأضاف البيان:” يأتي ذلك تحقيقا للمادة الخامسة الفقرة 5 بشأن تقصي الحقائق والفقرة 6 بشأن العودة من ميثاق أهل مدينة مرزق”.

وتابع البيان:” لما تم التأكيد عليه في اللقاءات الموفقة بحمد الله مع القيادة العامة والنائب العام والحكومة الليبية وإصرارنا على حق العودة الكريمة الأمنة بعد أن تحقق التأمين وأن الخطوة التالية هي إثبات الحالة ودخول لجان تقصي الحقائق وحصر الأضرار” .

وشدد على أن إرادة الجميع توافقت على أن هذا الإجراء هو السبيل الأمثل لحفظ وضمان حقوق الناس وجبر الضرر، وكذلك تثبيت الجرم على من قام به فلا يضيع حق الضحايا ولا يفلت المذنب من العقاب.

ونبه البيان، إلى ضرورة الحذر من الأشخاص والصفحات المشبوهة التي تروج للعودة العشوائية وكذلك تلك التي تدعوا إلى حصر أو تسجيل بلاغات لدى جهات غير ذات علاقة وأنما يكون التعامل مع الجهات المختصة القضائية والجنائية والحقوقية.