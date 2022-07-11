حمزة: دور الاتحاد الأفريقي مهم في المصالحة الوطنية وجمع السلاح

رأى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، أن دور الاتحاد الأفريقي مهم في المصالحة الوطنية وجمع السلاح.

وقال حمزة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “دور الاتحاد الأفريقي في الملف الليبي وخاصة في جانب المصالحة الوطنية والمساعدة في جمع السلاح؛ جد مهم ومحوري”.

وأضاف “يمكن التعويل عليه لمصداقية الأفارقة وتضامنهم الحقيقي مع ليبيا ولعدم وجود أجندات خفية، وقد كانت القضية الليبية في صدارة اهتمامات الاتحاد الأفريقي”.

وتابع “كان ولازال وسيبقي الدور الأفريقي جد مهم تجاه ليبيا، ونُثمن عالياً هذه الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا في ملف المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار والسلام والسلم في ليبيا”.