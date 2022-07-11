شاهد..لحظة تشغيل الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق

افتتح المجلس البلدي طبرق، اليوم الإثنين، رسميا الوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء طبرق الغازية، التي ستدخل على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 185 ميغاوات.

وتشمل المحطة ثلاث وحدات أخرى ستعمل تباعا، حسب الجدول الزمني المقدم من الشركة المنفذة، بإجمالي قدرات 740 ميغاوات.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت عن البدء التشغيلي الأولي للوحدة، ومن المقرر إجراء احتفال اليوم ببدء التشغيل، حسبما أعلنت بلدية طبرق في بيان يوم الجمعة الماضي.

وتقدمت البلدية بالتهنئة إلى سكان طبرق والبلديات المجاورة بهذه المناسبة، مثمنة جهود حكومة الوحدة الوطنية وشركة الكهرباء والمسؤولين الذين أسهموا في مشروع المحطة