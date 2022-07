ليبيا – أكد الأكاديمي والباحث السياسي جبريل العبيدي أن افتعال الأزمات هي مقدمات تمهيد للمشروع المذل (النفط مقابل الغذاء).

العبيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إن افتعال الأزمات،كهرباء بنزين سيولة ..إلخ، هي مقدمات تمهيد للمشروع المذل (النفط مقابل الغذاء)، هذا مشروعهم لنهب ما تبقى من ثروة ليبيا”.

The post العبيدي: افتعال الأزمات هي مقدمات تمهيد للمشروع المذل (النفط مقابل الغذاء) first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية